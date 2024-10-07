Уголовное дело завели после ДТП с пострадавшими подростками в Петербурге

В Петербурге правоохранители завели уголовное дело после ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

Водитель наехал на двух девочек, которые проезжали перекресток на одном самокате на запрещающий сигнал светофора. Сразу после происшествия автомобилист вызвал экстренные службы и медиков.

Председателю СК России Александру Бастрыкину в скором времени представят доклад о ходе расследования дела.