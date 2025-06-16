Уголовное дело завели после аварии с пассажирским автобусом в Удмуртии

В Глазове по факту ДТП с пассажирским автобусом завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

«В рамках следствия следователями будет дана оценка всем обстоятельствам преступления, в том числе причинам и условиям, способствовавшим его совершению», — рассказали в ведомстве.

Так, 15 июня водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Драгунова, не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе было 12 человек, пятеро из них получили травмы.

У водителя выявили алкогольное опьянение. Он утверждает, что выпил уже после аварии. Против него составлены административные протоколы.