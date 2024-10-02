Уголовное дело завели на жителя Челябинской области, по вине которого погибла 33-летняя женщина

В Челябинской области следствие завело уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого погибла 33-летняя женщина. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на региональный СК.
Водитель ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал кювет, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло на автодороге Троицк — ГРЭС. В результате необдуманных действий челябинца погибла его спутница.
Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители задержали банду создателей криптовалютных сервисов для хакеров
Около 1,2 тонны гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подольске ко Дню города
«Не прошел мимо». Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки у Видного
«Мошенница обычная». Гадалка из Татарстана жестоко обманула женщину, искавшую сына
Киберспортивный клуб открылся в колледже в Орехово-Зуеве
Движение по новому путепроводу в Аникеевке откроют к концу года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте