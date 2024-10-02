Уголовное дело завели на жителя Челябинской области, по вине которого погибла 33-летняя женщина

В Челябинской области следствие завело уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого погибла 33-летняя женщина. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

Водитель ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал кювет, после чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло на автодороге Троицк — ГРЭС. В результате необдуманных действий челябинца погибла его спутница.

Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.