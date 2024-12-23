Уголовное дело завели на водителя, устроившего смертельное ДТП в ХМАО

Против жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), по вине которого в ДТП погибли два человека, полицейские возбудили уголовное дело. Авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Эту информацию передал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
В воскресенье, 22 декабря, на дороге столкнулись автомобили УАЗ и Kia. Водитель внедорожника попытался совершить обгон грузовика Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.
Водитель Kia умер в машине скорой помощи, а его пассажир скончался прямо на месте происшествия. Еще двое пассажиров УАЗа получили травмы.
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