Уголовное дело завели на водителя, устроившего смертельное ДТП в ХМАО

Против жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), по вине которого в ДТП погибли два человека, полицейские возбудили уголовное дело. Авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Эту информацию передал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».

В воскресенье, 22 декабря, на дороге столкнулись автомобили УАЗ и Kia. Водитель внедорожника попытался совершить обгон грузовика Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

Водитель Kia умер в машине скорой помощи, а его пассажир скончался прямо на месте происшествия. Еще двое пассажиров УАЗа получили травмы.