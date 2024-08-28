Уголовное дело завели на водителя автобуса, который устроил аварию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело на водителя автобуса, который накануне устроил аварию на улице 8 Марта. В результате случившегося пострадали шесть человек. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По словам водителя, он отвлекся на продажу билета за рулем, потерял управление и врезался в дерево.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии. Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.