Уголовное дело завели на водителя автобуса, который устроил аварию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело на водителя автобуса, который накануне устроил аварию на улице 8 Марта. В результате случившегося пострадали шесть человек. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По словам водителя, он отвлекся на продажу билета за рулем, потерял управление и врезался в дерево.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии. Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.

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