Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке

В Одинцове возбудили уголовное дело по факту пожара на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.
На место происшествия направили группу опытных следователей и криминалистов, которые осмотрят сгоревшую парковку. Специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося.
По данным СК, огонь охватил помещение при ремонтных работах. Количество жертв и пострадавших уточняется.
В МЧС Подмосковья сообщили минимум о двух погибших при пожаре. Огонь локализовали на площади 713 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.
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