Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке

СК возбудил дело после пожара на парковке в Одинцове

В Одинцове возбудили уголовное дело по факту пожара на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

На место происшествия направили группу опытных следователей и криминалистов, которые осмотрят сгоревшую парковку. Специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СК, огонь охватил помещение при ремонтных работах. Количество жертв и пострадавших уточняется.

В МЧС Подмосковья сообщили минимум о двух погибших при пожаре. Огонь локализовали на площади 713 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.