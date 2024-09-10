Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области за угрозы убийством женщине

Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Мокшанского района Пензенской области, который подозревается в угрозе убийством бывшей сожительнице. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что бывший избранник после расставания требовал вернуть ему деньги. Во время конфликта мужчина стал душить потерпевшую и угрожать убийством.

Отмечается, что местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.