Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области за угрозы убийством женщине

Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Мокшанского района Пензенской области, который подозревается в угрозе убийством бывшей сожительнице. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным ведомства, в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что бывший избранник после расставания требовал вернуть ему деньги. Во время конфликта мужчина стал душить потерпевшую и угрожать убийством.
Отмечается, что местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.
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