Уголовное дело возбудили против водителя, устроившего смертельное ДТП в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело против водителя, который устроил ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае утром 19 июня. Об этом сообщил сайт krsk.aif.ru со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки нелегально перевозил людей. Пассажиров в машине было больше, чем мест.

Отмечается, что от полученных в ДТП травм четыре мужчины погибли на месте, еще трое пострадали.

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