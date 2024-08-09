Уголовное дело возбудили против ставропольского подрядчика за попытку мошенничества

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против замруководителя одной из компаний, который пытался похитить на госконтракте 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

По версии следствия, мужчина в качестве подрядчика заключил контракт с администрацией Буденновска на уборку территорий. В документах он указал затраты на эти цели. Фактически работы по очистке города от веток и обломков деревьев проведены не были.

Отмечается, что все средства собирались перечислить на счета компании, однако по случайности оплата не прошла.

Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте