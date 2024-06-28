Уголовное дело возбудили против преступной группы за контрабанду леса в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело против преступной группы, которая занималась контрабандой леса в Иркутской области. Об этом сообщил сайт irk.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, с 2015 по 2023 год контрабандисты вывезли не менее 190 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму более одного миллиарда рублей.

Отмечается, что преступное сообщество создали иностранный гражданин вместе с жительницей Иркутской области. В него вошли не менее четырех жителей России.