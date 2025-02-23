Уголовное дело возбудили после взрыва в многоэтажке под Саратовом

СК начал расследовать взрыв в жилом доме в Балакове

Днем в воскресенье, 23 февраля, у многоэтажного жилого дома в Балакове Саратовской области прогремел мощный взрыв. Пресса допускала, что речь может идти о теракте, по факту происшествия уголовное дело завел местный главк СК России, как сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале .

Источники нескольких СМИ утверждали, что у подъезда многоэтажки сдетонировало взрывное устройство. Пострадала женщина, ее госпитализировали. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и сотрудники Следственного комитета.

Позднее правоохранители обнародовали видеозапись с места взрыва. На кадрах видно, что подъезд внутри выгорел. Стальную дверь помяло взрывной волной. Вход в дом огорожен.

В сообщении Следственного комитета не уточняется, что стало причиной взрыва. Ведомство называет произошедшее «инцидентом» и отчитывается о возбуждении уголовного дела.

На месте происшествия продолжают работу правоохранители.

Местные жители ранее рассказали, что в момент взрыва из дома выходила пара с ребенком, его нес мужчина, он не пострадал. Устройство сдетонировало, когда за порог подъезда шагнула женщина.

UPD: источники 360.ru назвали имя предполагаемой пострадавшей. Это 38-летняя Анна К. Женщина работала в Саратове свадебным фотографом.