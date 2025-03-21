Уголовное дело возбудили после вымогательства 500 тысяч рублей у жителя Саратова

Правоохранители задержали в Саратове двоих молодых людей 19 и 20 лет. Их подозревают в вымогательстве, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Согласно данным ведомства, злоумышленники требовали у 20-летнего горожанина 500 тысяч рублей. Переговоры вели в доме его подруги. Злоумышленники утверждали, что потерпевший задолжал 20 тысяч рублей их общему знакомому и просрочил возврат.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.