Уголовное дело возбудили после вымогательства 500 тысяч рублей у жителя Саратова

Правоохранители задержали в Саратове двоих молодых людей 19 и 20 лет. Их подозревают в вымогательстве, сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
Согласно данным ведомства, злоумышленники требовали у 20-летнего горожанина 500 тысяч рублей. Переговоры вели в доме его подруги. Злоумышленники утверждали, что потерпевший задолжал 20 тысяч рублей их общему знакомому и просрочил возврат.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
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