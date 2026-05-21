Уголовное дело возбудили после угрозы убийством в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Инцидент произошел 18 мая во дворе дома на 3-м Масленниковом проезде, написал «СарИнформ» .

По данным городского управления МВД, 39-летний мужчина встретил свою 37-летнюю бывшую сожительницу после работы. Он предложил ей возобновить отношения и вместе выпить, однако женщина отказалась. В ответ на отказ мужчина достал нож и пригрозил ее зарезать.

Потерпевшая немедленно вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.