Уголовное дело возбудили после смертельной аварии с бензовозом в Ленобласти

Уголовное дело возбудили после серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 117-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ленобласти.
Согласно данным ведомства, у грузовика JAC, которым управлял 65-летний мужчина, внезапно лопнуло колесо. Потеряв управление, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с пустым бензовозом SITRAK. В него также въехала иномарка Kia Rio.
Автомобилист, управлявший легковушкой, скончался на месте от полученных травм. Водителю бензовоза потребовалась экстренная госпитализация.
