Уголовное дело возбудили после смертельного пожара во Фрунзенском районе Петербурга

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Огонь охватил двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров на Бухарестской улице. На месте происшествия работали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

В результате пожара пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии в НИИ имени Джанелидзе. Одного жильца спасти не удалось.