Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело после смертельной аварии, которая произошла на трассе «Скандинавия». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 64-летний водитель машины TANK выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, что привело к столкновению с Ford, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате второй автомобилист получил смертельные травмы, а предполагаемый виновник аварии был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, в медицинское учреждение были доставлены два взрослых и один маленький пассажир Ford.