Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

Против водителя грузового рефрижератора, который стал участником смертельной аварии в Лодейнопольском районе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла утром 23 декабря на 209-м километре трассы «Кола». 50-летний водитель рефрижератора выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомобилем Skoda Rapid, двигавшимся ему навстречу.

За рулем легковой машины находился 18-летний молодой человек. После столкновения Skoda врезалась в стоявший на правой обочине грузовик Volvo с полуприцепом, внутри которого был 39-летний водитель. Рефрижератор съехал в кювет.

Водитель и 50-летний пассажир Skoda скончались в больнице после аварии. Водителя рефрижератора задержали.