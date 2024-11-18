Уголовное дело возбудили после обнаружения изуродованного трупа щенка в Рязанской области

Неизвестный жестоко расправился с собакой в поселке Божатково Рязанской области. Об этом рассказало сообщество «ДТП и ЧП Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

На теле животного зафиксировали многочисленные ранения, которые могли остаться после выстрелов с близкого расстояния. Специалисты также заметили на собаке признаки надругательства, передала «Вечерняя Москва».

Волонтеры осмотрели труп и заявили, что щенку было не больше года. Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность причастного к преступлению устанавливается.