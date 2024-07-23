Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского в Кореновске

После нападения юноши на сотрудника полиции в Краснодарском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 21 июля в Кореновске между местными жителями произошла драка. К месту происшествия прибыли правоохранители, чтобы усмирить буйных мужчин. Но в ответ на требование прекратить конфликт 20-летний юноша набросился на полицейского.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

Предположительно, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему — тот будучи пьяным громко включил музыку. После около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Потасовка произошла возле школы. Происшествие возмутило жителей, они вышли на марш.

Ранее мужчина напал на полицейских, которые дежурили на Манежной площади. Агрессор использовал против них газовый баллончик и активно сопротивлялся, когда его попытались задержать. Нападавшим оказался 22-летний уроженец Ставропольского края, против него возбудили уголовное дело.