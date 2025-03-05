Уголовное дело возбудили после массовой аварии с погибшим в Саратовской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гагаринском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на УМВД РФ.

Авария произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Согласно данным ведомства, 55-летний водитель фуры выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», Renault Duster и LADA Largus.

В результате 60-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Предполагаемого виновника ДТП задержали.