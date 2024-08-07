Уголовное дело возбудили после гибели людей при столкновении судов в ЯНАО
Следователи возбудили уголовное дело после аварии с маломерными судами в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на центральное МСУТ СКР.
Происшествие случилось на реке Таз в Красноселькупском районе. Там столкнулись катер и моторная лодка.
При затоплении последней погибли два человека. Жертвами стали пожилой мужчина и женщина 1980 года рождения.
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