Уголовное дело возбудили после гибели людей при столкновении судов в ЯНАО

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с маломерными судами в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на центральное МСУТ СКР.

Происшествие случилось на реке Таз в Красноселькупском районе. Там столкнулись катер и моторная лодка.

При затоплении последней погибли два человека. Жертвами стали пожилой мужчина и женщина 1980 года рождения.

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте