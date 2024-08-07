Уголовное дело возбудили после гибели людей при столкновении судов в ЯНАО

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с маломерными судами в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на центральное МСУТ СКР.

Происшествие случилось на реке Таз в Красноселькупском районе. Там столкнулись катер и моторная лодка.

При затоплении последней погибли два человека. Жертвами стали пожилой мужчина и женщина 1980 года рождения.