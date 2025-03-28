Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Ленобласти

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара, который произошел в Приморске Ленинградской области. Об этом сообщил « Петербург2 » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Огнем оказался охвачен дом на Выборгском шоссе. После ликвидации пламени спасатели обнаружили тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1936 года.

Кроме того, взрослый и ребенок попали в больницу с отравлением продуктами горения. Также пострадала женщина. Она получила серьезные травмы при падении с третьего этажа полыхающего здания.