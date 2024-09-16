Уголовное дело возбудили после гибели девочки под колесами поезда в Челябинской области
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ на транспорте.
Трагедия произошла 13 сентября возле станции Кирзавод. Согласно данным ведомства, школьница попала под колеса грузового поезда. В результате она получила смертельные травмы.
Назначен ряд экспертиз. Следователи уже допросили членов локомотивной бригады.
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