Уголовное дело возбудили после ДТП с участием «Газели» и пешехода в Петербурге | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:11 Уголовное дело возбудили после ДТП с участием «Газели» и пешехода в Петербурге

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Жертвой аварии на Красносельском шоссе в Пушкине стала 30-летняя женщина. По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 34-летний водитель «Газели» сбил пешехода и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ее.

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Подозреваемого удалось задержать в деревне Келози Ленинградской области. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.