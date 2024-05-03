Уголовное дело возбудили после ДТП с участием «Газели» и пешехода в Петербурге | 360°

03 мая 2024, 17:11
Уголовное дело возбудили после ДТП с участием «Газели» и пешехода в Петербурге
Жертвой аварии на Красносельском шоссе в Пушкине стала 30-летняя женщина. По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 34-летний водитель «Газели» сбил пешехода и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ее.
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Подозреваемого удалось задержать в деревне Келози Ленинградской области. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
Уголовное дело
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