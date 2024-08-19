Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области

В Челябинской области завели дело после аварии, в которой погибли сразу четыре человека. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Случай произошел 18 августа на 1832-м километре трассы М-5. Водитель фуры после наезда на бордюр вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В ДТП погибли мужчина 1996 года рождения, его 25-летняя супруга, их восьмимесячный ребенок и еще один мужчина-пассажир 1996 года рождения.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».