Уголовное дело возбудили по факту гибели работника на лесозаготовительных работах в Нижегородской области

Выксунским межрайонным отделом СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на лесозаготовительных работах. Основание для дела — статья 143 часть 2 УК РФ («Нарушение норм охраны труда, приведшее к смерти»). Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Согласно материалам следствия, в январе 2026 года работник, занятый валкой леса на участке в Навашинском районе, получил смертельные травмы вследствие падения древесного ствола.
Получив серьезные повреждения, мужчина, которому было 46 лет, умер непосредственно на месте инцидента.
