Уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, который утопил свою жену во время рыбалки, направили в суд

В Свердловской области будут судить местного жителя, который во время рыбалки на берегу Бисерть утопил свою супругу. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Происшествие случилось еще в апреле 2022 года. Обозлившись после ссоры, мужчина ударил свою жену саперной лопатой, а затем переместил ее в реку, в результате чего она и погибла.

Сообщается, что обвиняемый заранее прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить.

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