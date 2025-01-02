Уфимец устроил дрифт с фейерверком

МЧС: житель Уфы устроил на дороге дрифт с фейерверком

В Уфе мужчина устроил на одном из кольцевых перекрестков дрифт с фейерверком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как автомобиль совершал сложные элементы с заносом на поворотах, а из задней части машины в небо выстреливал фейерверк.

Полицейские задержали водителя и отвезли в отделение. Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, том числе за нарушение правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, отметили в МЧС.

Ранее в Ярославле запущенный салют попал в людей и машины, у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Информация о пострадавших не поступала.