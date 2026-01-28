Уехавшие в Египет два российских туриста пропали после поездки в Каир

Кратковременная поездка в Египет затянулась для двух туристов из Екатеринбурга. Они пропустили обратный рейс и третьи сутки не выходят на связь. Об этом со ссылкой на отца одного из пропавших россиян сообщило РИА «Новости» .

Мужчина пояснил, что сын вместе с приятелем прилетели в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вылететь из Каира через шесть дней. До столицы Египта они добрались на автобусе.

«Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — заявил собеседник агентства.

Отец пропавшего россиянина добавил, что в последний раз сын выходил с ним на связь 26 января. После этого на сообщения и звонки он больше не отвечал.

Мужчина добавил, что в среду, 28 января, получил ответ от авиакомпании Red Sea Airlines, что сын с приятелем на обратный рейс не явились.

