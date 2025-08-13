Удержали машину руками: курсант академии МВД спас многодетную семью при наводнении в Дагестане

Курсант академии МВД спас семь человек из унесенной рекой машины в Дагестане

Потоки воды из разлившейся реки в Унцукульском районе Дагестана унесли минивэн с многодетной семьей из трех взрослых и четырех детей. Машину остановили курсант омской академии МВД из Омска Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов, ставшие свидетелями разбушевавшейся стихии. Подробности происшествия студент рассказал в беседе с Telegram-каналом Shot .

Молодой человек пояснил, что вместе со старшим родственником возвращался из родового села Корода в Каспийск, когда на дорогу сошел сель. Мужчины припарковали машину в безопасном месте и увидели, как потоки воды унесли серый минивэн с людьми.

Курсант и дядя быстро нырнули в воду и руками остановили машину, которую несло течением. Они удерживали авто до прихода на помощь других очевидцев. Совместными усилиями минивэн вытолкали из воды.

«Еще бы секунд 20, и все! Машина ушла бы в реку вместе с нами», — рассказал Багатаров.

Он подчеркнул, что в спасенном минивэне никто не пострадал. После этого вместе с другими участниками он вытащил еще несколько транспортных средств, унесенных потоками селя.

Обрушившиеся на южные регионы России в начале августа проливные дожди привели к большому разливу рек.

Потоки воды снесли автомобильный мост Горячем Ключе в Краснодарском крае. Застрявшие на берегах машины с пассажирами через брод перевезла проходная техника местных спасателей.