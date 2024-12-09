Удар током убил двухлетнюю девочку в Красноярске

Жизнь двухлетней девочки оборвалась в результате удара током в Красноярске. Трагедия произошла в квартире одного их домов на улице Алеши Тимошенкова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей регионального ГСУ СК России.
По предварительной информации, ребенок получил смертельный удар током при попытке открыть холодильник, опираясь ногами на металлический радиатор, стоявший рядом. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшей.
Отмечается, что в момент происшествия малышка находилась под присмотром 13-летнего брата. Она воспитывалась в полной семье, не состоящей на профилактических учетах.
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