Удар молнии спровоцировал пожар в Лунинском районе Пензенской области

В населенном пункте Напольный Вьяс, расположенном в Лунинском районе Пензенской области, произошло возгорание из-за удара молнии. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Инцидент случился на улице Бобровской, где огнем были повреждены хозяйственные постройки площадью 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало попадание грозового разряда.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и местной пожарной охраны, которые оперативно ликвидировали пламя. О пострадавших не сообщается.

Напоминаем, что во время грозы важно соблюдать меры безопасности: избегать открытых пространств, не пользоваться электроприборами и держаться подальше от металлических конструкций.