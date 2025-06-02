Удар молнии спровоцировал пожар в Лунинском районе Пензенской области
В населенном пункте Напольный Вьяс, расположенном в Лунинском районе Пензенской области, произошло возгорание из-за удара молнии. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Инцидент случился на улице Бобровской, где огнем были повреждены хозяйственные постройки площадью 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало попадание грозового разряда.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и местной пожарной охраны, которые оперативно ликвидировали пламя. О пострадавших не сообщается.
Напоминаем, что во время грозы важно соблюдать меры безопасности: избегать открытых пространств, не пользоваться электроприборами и держаться подальше от металлических конструкций.
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