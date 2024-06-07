Удар молнии спровоцировал пожар в доме в Ростовской области

В слободе Волошино Миллеровского района Ростовской области загорелся дом после удара молнии. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМЧС.

Во время непогоды молния ударила в крышу одноэтажного дома. В результате случившегося загорелась деревянная балка. Хозяйка дома заметила огонь и немедленно обратилась в экстренные службы.

На месте тушения пожара работали четверо спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

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