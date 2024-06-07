Удар молнии спровоцировал пожар в доме в Ростовской области
В слободе Волошино Миллеровского района Ростовской области загорелся дом после удара молнии. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМЧС.
Во время непогоды молния ударила в крышу одноэтажного дома. В результате случившегося загорелась деревянная балка. Хозяйка дома заметила огонь и немедленно обратилась в экстренные службы.
На месте тушения пожара работали четверо спасателей. Информации о пострадавших не поступало.
В Луганске после ракетной атаки насчитали более 10 поврежденных домов
Форум молодых сотрудников РЖД прошел в Дубне
Кремль не увидел причин для больших новостей с форума в Швейцарии
Более 600 дополнительных мусорных баков установят в Подмосковье на лето
«Приди в себя». Дукалис ответил сбежавшему из России Панину на оскорбления
Более 1,5 триллиона рублей инвестировали в экономику Москвы с начала года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте