Удар молнии обернулся пожаром в частном доме в Удмуртии

Пожар охватил территорию садового дома после удара молнии в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

Происшествие случилось на территории СНТ «Италмас» во время грозы. В полыхающем помещении хозяев не оказалось. Спасателей вызвали соседи, почувствовавшие запах гари.

Пламя распространилось на площади 31 квадратный метр. Обошлось без жертв.

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