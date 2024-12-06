Учительница в Екатеринбурге ударила школьника по лицу из-за музыки на уроке

Учительница биологии в екатеринбургской школе ударила восьмиклассника, включившего музыку на уроке. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что начала проверку.

По данным правоохранителей, происшествие случилось накануне. Школьник включал музыку и мешал вести урок. Педагог просила убрать телефон, но ребенок не реагировал. В итоге учительница ударила его по лицу.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сейчас выясняют остальные обстоятельства происшествия.

Ранее учительница в Туапсе избила школьника во время урока. Нападение засняли на видео. На кадрах видно, как педагог сбросила ученика со стула и пнула его ногой, назвав «хамлом». По данным журналистов, ребенок вывел женщину тем, что играл в телефон и грубил.