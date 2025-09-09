Учителя физики из Екатеринбурга осудили за применение силы к восьмикласснику

В Академическом райсуде Екатеринбурга вынесли приговор учителю физики из 123-й школы. Мужчина применил физическую силу к восьмикласснику прямо во время урока. Следующие 1,5 года осужденный проведет на исправительных работах. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Правоохранители установили, что 13 марта текущего года преподаватель на уроке бросил в ученика ручку, а затем заломил подростку руку и повел его к директору. Действия педагога причинили потерпевшему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль.

Помимо исправительных работ, из заработка подсудимого будут удерживать 10% в доход государства. Также его обязали выплатить пострадавшему 120 тысяч рублей моральной компенсации. В течение двух лет он не сможет работать на должности педагога.