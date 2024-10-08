Учитель в московской школе облил ученика химической жидкостью

Несчастный случай произошел на уроке в московской школе № 1476 — учитель случайно облил ученика раствором брома. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в учебном заведении по Челябинской улице. Ребенка с ожогом отправили в больницу, его состояние на данный момент неизвестно.
По информации Shot, пострадал учащийся девятого класса. Преподаватель случайно опрокинул колбу с раствором на уроке химии, капли попали на школьника.
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