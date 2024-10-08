Учитель в московской школе облил ученика химической жидкостью

Источник 360.ru: учитель в школе № 1476 в Москве облил ученика раствором брома

Несчастный случай произошел на уроке в московской школе № 1476 — учитель случайно облил ученика раствором брома. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в учебном заведении по Челябинской улице. Ребенка с ожогом отправили в больницу, его состояние на данный момент неизвестно.

По информации Shot, пострадал учащийся девятого класса. Преподаватель случайно опрокинул колбу с раствором на уроке химии, капли попали на школьника.

Ранее петербургскую учительницу арестовали за избиение ребенка-инвалида.