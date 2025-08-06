Участок Можайского шоссе в Подмосковье затопило из-за проливных дождей

Участки на 59-м и 60-м километре Можайского шоссе рядом с деревней Подлипки в Одинцовском городском округе затопило на фоне ливней. Об этом рассказал журналистам начальник регионального управления автомобильных дорог № 2 Мосавтодора Евгений Стебловский.

«Рабочие при помощи помпы перекачали воду, установили ограждающие устройства. Сотрудники ждут, когда спадет уровень воды», — подчеркнул Стебловский.

Из-за непогоды водопропускная труба не справилась с объемом воды. Также в результате подтопления разрушилась обочина трассы, подтопило деревянный мост.

По его словам, специалисты проведут диагностику и сделают на поврежденном участке дороги необходимый ремонт.

Один из дорожных рабочих Мосавтодора Александр Аккимкулов отметил, что мотопомпа откачивает примерно 80 кубометров воды в час. Специалист также обратил внимание, что на место ЧП службы прибыли сразу после того, как поступило сообщение о подтоплении.

Они делают возможное, чтобы устранить последствия ливня, заключил он.