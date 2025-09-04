Участники ОПГ ответят в суде за серию преступлений в Тюмени

Прокуратура Тюменской области передала в суд уголовное дело о преступлениях организованной группы. Пятерых участников банды обвинили в похищениях, грабежах, вымогательствах и изнасилованиях. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Как установили правоохранители, с сентября 2023 по ноябрь 2024 года члены группировки похищали и грабили тюменцев, требуя крупные суммы денег и используя угрозы насилия. От действий злоумышленников пострадали девять горожан.

Среди обвиняемых есть несовершеннолетний. Суд начнется в ближайшее время, фигурантов дела заключили под стражу.