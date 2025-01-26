Участники арктической экспедиции МЧС спасли попавших в ДТП якутян

Возвращавшиеся из Мирнинского района спасатели заметили на дороге съехавшую в кювет машину. Водитель и пассажир не могли сами вытащить авто, поэтому им помогли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС, участвовавшие в арктической экспедиции, с помощью троса вытянули машину якутян обратно на трассу.

«Сотрудники МЧС России вытянули транспорт на обочину, осмотрели пассажиров. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее спасатели помогли водителю перевернувшегося в Магаданской области грузовика. Две грузовых машины попали в ДТП на федеральной дороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. Из-за аварии один автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Сотрудники МЧС в 50-градусный мороз вытащили заблокированного мужчину. Чтобы спасти его, они растягивали деформированную кабину тросами. Пострадавшего обогрели и передали медикам.