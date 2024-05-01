Участник первомайской эстафеты умер в Иваново | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 23:36 Участник первомайской эстафеты умер в Иваново Freepik

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Один из участников первомайской эстафеты скончался в Иванове. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Происшествие случилось на площади Революции. По предварительным данным, 43-летний местный житель почувствовал недомогание. Врачи оказали ему медицинскую помощь, однако так и не смогли спасти.

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«Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения», — заявили в ведомстве.

Ранее житель Владикавказа умер после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Внутри находилась не обычная газированная вода, а уксус. В итоге мужчина получил ожог пищевода и скончался в больнице.