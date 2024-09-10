Убивший рабочего взрыв на заводе Нижнего Тагила попал на видео

Рабочий погиб на заводе Нижнего Тагила после взрыва и пожара

Взрыв и последующий пожар произошли в цеху завода компании «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле. На месте от полученных травм погиб рабочий, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как после проезда железнодорожного состава в верхней части прогремел взрыв и появился огромный язык пламени.

По данным надзорного ведомства, произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. На месте от полученных травм погиб один рабочий, трое получили травмы. В срочном порядке их доставили в больницу.

В пресс-службе областного главка СК заявили, что завели уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В ведомстве добавили, что причины взрыва и последующего пожара установят в рамках расследования.

Бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже жилого дома в Кизилюрте в конце прошлой недели. Пострадавшего мужчину с сильными ожогами в тяжелом состоянии доставили в больницу Махачкалы.