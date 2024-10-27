У женщины-крановщицы в Москве произошел инсульт прямо на рабочем месте
В Москве женщина — оператор башенного крана почувствовала себя плохо прямо на рабочем месте, сообщил источник 360.ru. Она застряла на высоте около 40 метров на Осташковской улице, 15.
По данным источника, у женщины случился инсульт. Крановщица находится в сознании. Ей пытаются оказать помощь: самостоятельно спуститься вниз у 40-летней жительницы столицы не получилось.
На место прибыли два отряда спасателей. Они планируют раскрутить веревки и спустить женщину на щите.
UPD. Крановщицу удалось спустить вниз и передать медикам.
Подробности случившегося выясняются. Официально данные о ЧП пока не подтверждали.
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