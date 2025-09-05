У водителя автобуса в Москве случился приступ эпилепсии

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, у остановки «Главный вход Ботсада» на Ботанической улице. Как сообщили 360.ru очевидцы, во время движения у водителя автобуса № 599 случился приступ, предположительно эпилепсии.

«Он в сознании, глаза открывает, но на обращение почти не реагирует», — рассказала собеседница.

Пассажиры помогли мужчине выйти из кабины и уложили его на бок. По словам очевидицы, скорую помощь вызвали, люди оставались рядом с водителем, ожидая приезда врачей.

Все пассажиры автобуса успели покинуть салон. На месте дежурят очевидцы, которые следят за состоянием водителя.

Источник также уточнил, что мужчину позднее доставили в 67-ю городскую клиническую больницу. Автобус оставили под охраной.

