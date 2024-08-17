У школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде

Поездка на велосипеде в Уфе закончилась для ребенка выпадением кишечника

В Уфе 12-летний мальчик катался на велосипеде и упал. После этого у ребенка выпал кишечник, сообщил во «ВКонтакте» министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Ребенок не справился с управлением, что привело к падению. Его живот пронзила ручка руля, на которой не было резиновой накладки.

«Мальчик смог встать, однако вслед за выходящей из живота ручкой произошла эвентрация кишечника», — написал Рахматуллин.

Школьника оперативно доставили в больницу, Врачи приняли решение об экстренной операции, которая длилась более двух часов. На данный момент ребенок проходит лечение в хирургическом отделении. Его здоровью ничего не угрожает.

Похожий случай недавно произошел с мальчиком в Санкт-Петербурге. Во время прогулки с отцом ребенок упал с велосипеда и попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него множественные травмы головы, перелом височной кости и ссадины.