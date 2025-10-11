У пропавшей в тайге Ирины Усольцевой перед походом было плохое предчувствие

Пропавшая в тайге в Красноярском крае Ирина Усольцева не хотела идти в поход, у нее было плохое предчувствие. Об этом написал сайт kp.ru .

«В один миг еду за рулем и вдруг понимаю, что не хочу на „Тантру“. А хочу вместо этого побыть с мужем в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей», — привели в материале ее сообщение.

Сергей Усольцев принял предложение и изменил маршрут. Они решили ехать 200 километров в сторону от города, остановиться планировали в доме-куполе с баней. Известно, что новый маршрут супруги не зарегистрировали.

Семья пропала в районе горы Буратинка 28 сентября, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Недавно спасатели и волонтеры сменили квадрат поисков. Вместе с семьей путешествовала их собака породы корги.

Поиски начали на третий день, когда Ирина не вышла на работу. Выдвигаются несколько версий произошедшего — от побега за границу до столкновения с дикими зверями.