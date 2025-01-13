Тысячи кур заживо сгорели при пожаре на птицефабрике в Приморье

Более 30 тысяч птиц сгорели или были убиты в результате пожара на птицефабрике «Агроптица» в Приморье. Об этом сообщили в правительстве Приморского края .

Большая часть погибших при пожаре птиц — почти 22 тысячи кур — сгорели заживо.

«До 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц. Сумма ущерба и причина возгорания будут определены специалистами», — рассказали там.

При этом министерство сельского хозяйства региона уверяет, что последствия пожара не повлияют на объем производства курицы и не повлекут за собой рост цен на мясо птицы в Приморском крае.

Пожар на птицефабрике «Агроптица» произошел 11 января в посёлке Заводской города Артем. Огонь вспыхнул в одном из производственных цехов, где выращивали кур. Это предприятие — крупнейший в Приморье производитель мяса птицы, в котором содержатся около 1,2 миллиона голов и выпускают 19 тонн курицы.

Ранее в Приморском крае охотнадзор и сотрудники нацпарка «Земля леопарда» отловили амурского тигра, который выходил в населенные пункты и нападал на домашних животных.