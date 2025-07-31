Туристы стали отменять бронь в отелях Камчатки после землетрясения

В РСТ сообщили об отмене туристами части бронирований в отелях Камчатки

Туристы на Камчатке отменили часть брони отелей после сильного землетрясения в регионе. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«В отелях региона отменили часть броней. У туроператоров также есть аннуляции туров, но единичные. В целом туристические компании региона работают в штатном режиме, пострадавших и жертв нет, как и серьезных разрушений», — отметили в союзе.

Председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова уточнила, что с учетом последствий стихийного бедствия программы туров корректируются.

«Нет больших разрушений, за исключением находившегося на реконструкции аварийного здания детского сада, у которого обрушился фасад. Его показали во всех новостях. Картинка страшнее реальной ситуации», — добавила она.

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что магнитуда землетрясения оценивалась в 8,7, а интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском достигала шести баллов.