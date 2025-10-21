Туристка провалилась в древнюю пирамиду в Египте

Туристка из Испании упала почти на 80 метров вглубь пирамиды фараона Снофру в археологической зоне Дахшур. Египетские аварийные службы вытаскивали женщину несколько часов, сообщила газета Gulf News.

Испанка поскользнулась на деревянном пандусе в одном из узких внутренних коридоров пирамиды. Женщина упала и получила перелом ноги.

Чтобы добраться до пострадавшей, спасатели прошли через узкий проход с крутым уклоном, который ведет вглубь пирамиды. Крики помогли найти туристку.

Женщину закрепили ремнями безопасности и доской, а затем осторожно подняли через узкие проходы. Вся операция заняла несколько часов. Потом пострадавшую доставили в больницу.

Ранее похожий случай произошел на Алтае. Туристка провалилась в расщелину при походе на ледник «Ак-Тру» в Кош-Агачском районе. Девушку успели спасти.