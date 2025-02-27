Турист выронил пакет с наркотиками на глазах у таможенников на Пхукете

Турист из Британии устроил истерику в аэропорту Таиланда. В какой-то момент у него из кармана выпал пакет с кокаином, сообщил The Sun.

По данным источника, 42-летний Марк Патрик Уортон прилетел на курорт Пхукет из Китая. У сотрудников службы безопасности воздушной гавани мужчина вызвал подозрения. После этого британец начал кататься с криками по полу и выронив пакет, в котором нашли 4,11 грамма белого порошка.

На размещенных кадрах Уортон лежал на земле и бил себя руками в грудь и живот. Полицейские арестовали мужчину и заключили его под стражу, а содержимое пакета — изъяли. Экспертиза подтвердила, что это было наркотическое вещество.

За употребление кокаина в Таиланде предусмотрено пожизненное заключение и штраф в размере от пяти до 12,7 миллиона рублей.

Ранее в Тюменской области поймали 56-летнюю женщину-наркодилера. Она пыталась провезти из Санкт-Петербурга в Новосибирск около 25 килограммов наркотиков. Для этой цели использовалось такси.